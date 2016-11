Keiner will es gewusst haben

Wie lange ist temporär? Sporthalle am Olympiapark in Berlin-Charlottenburg Foto: Kay Nietfeld/dpa-Bildfunk

Unter der Überschrift »Sport und Flüchtlinge – beschlagnahmte Hallen« lud der Landessportbund Berlin (LSB) am Montag zu einer Pressekonferenz. Eine vergleichsweise große Zahl von Medienvertretern harrte der Auskünfte, die LSB-Führung und Vertreter betroffener Vereine in Aussicht gestellt hatten. Seit rund einem Jahr werden Sporthallen in der Hauptstadt als Notunterkünfte für Flüchtlinge genutzt – zur Hochzeit waren fast 7.000 Menschen in 63 Hallen an 51 Standorten untergebracht. Seit einiger Zeit nun sollen die Sportstätten peu à peu wieder ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung zugeführt werden, sprich dem Sporttreiben an Schulen und in Vereinen, aber damit tut sich die Berliner Politik schwer. Sie hat kein Konzept dafür.

Man kann in etwa erahnen, wie dramatisch die Lage ist, wenn ein eher konfliktfrei formulierender Amtsträger wie LSB-Präsident Klaus Böger so ziemlich jede Sprachmilderung beiseite lässt: »Es ist für uns nicht akzeptabel, wie der Berliner Senat mit dem organisierten Sport beim Freizug der als Notunterkünfte für Flüchtlinge beschlagnahmten Hallen umgeht«, erklärte der frühere SPD-Senator auf der Pressekonferenz. Die offerierten Zahlen sprechen für sich, der Ärger bei Verbänden und Vereinen ist berechtigt. Die Räumung der 63 Hallen war Ende 2015 vom organisierten Sport nicht nur hingenommen, sondern als Ausdruck der Willkommenskultur mit Integrationsangeboten tatkräftig unterstützt worden. Dieses Engagement bestehe weiter, wie Böger betonte. Allerdings ging die Basis von Anbeginn davon aus, dass die Hallen bald wieder für den Sport zur Verfügung stünden, wie die Verantwortlichen in der Politik ja zu versichern auch nicht müde wurden. Zunächst hieß es, bis zum Anfang des Schuljahres 2016/17 würde sämtliche Hallen geräumt, dann war von Ende 2016 die Rede. Inzwischen ist es der Sommer 2017, aber auch dieser Termin ist längst mit Fragezeichen versehen.

Die LSB-Funktionäre und Vereinsvertreter, die am Montag ihre Vor-Ort-Erfahrungen referierten, kamen nicht umhin, Frust und Wut Luft zu machen. Laut Böger seien viele an der Basis »verbittert darüber, in welch unmöglicher Weise der Freizug angegangen wird«. Gerade mal 23 der 63 Hallen seien bislang geräumt, nur zwei davon nach provisorischer Reinigung wieder vom Sport nutzbar. Die übrigen sind noch zu sanieren, wofür zuvor aber ein recht umständliches bürokratisches Ausschreibungsprozedere bewältigt werden muss. Viele der bereits geräumten Hallen stünden deshalb seit Wochen oder Monaten leer.

»Mit dieser Bilanz ist Berlin das absolute Schlusslicht in Deutschland«, stellte Böger fest, dem nicht einleuchten mochte, »warum bei uns nicht geht, was in Hamburg, Stuttgart oder Köln möglich ist«. Seine angehängte Frage hatte in diesem Kontext nur noch rhetorischen Charakter: »Wie lange will die Berliner Politik noch Vertrauen bei den Menschen verspielen?«

LSB-Vizepräsident Thomas Härtel, einst Sport-Staatssekretär der Hauptstadt, äußerte »erhebliche Zweifel« an der Verlässlichkeit der Senatsbekundung, nun zum Ende des Schuljahres 2016/17 alle Hallen wieder zur Verfügung zu stellen. Zu viele der zwischenzeitlich für Notunterkünfte beschlagnahmten Einrichtungen stünden leer, »ohne dass konkret sichtbar wird, dass die Sanierung begonnen hat oder wenigstens beauftragt ist«. In der Berliner Politik bestehe ein »Zuständigkeitswirrwarr«, in dem sich alle gegenseitig blockierten. »Man kann nicht in Sonntagsreden immer wieder die Sportstadt Berlin feiern, und dann will es am Montag keiner mehr gewusst haben«, monierte Böger, der die Pressekonferenz als Not- und Weckruf verstanden wissen wollte.