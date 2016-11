»Die antirussische Karte verfängt nicht beim Wähler«

Ivan Rodionov, Chef von RT-Deutsch, bei der Rosa-Luxemburg-Konferenz der jungen Welt (10. Januar 2015) Foto: Christian-Ditsch.de

Seit etwa zwei Jahren ist RT Deutsch, die deutschsprachige Internetplattform von Russia Today, online. Wie hat sich die Zahl Ihrer Leser oder Zuschauer entwickelt?

Unsere Website registriert jetzt acht Millionen Besucher im Monat. Das ist die Zahl vom Oktober, drei Monate zuvor waren es noch sechs Millionen. Täglich wird unsere Website von bis zu 130.000 Lesern besucht.

Worauf führen Sie dieses wachsende Interesse zurück?

Das hängt mit unseren Inhalten zusammen, mit den Themen, die wir besetzen. Wir bieten einen Mix aus Meldungen, kurzen Videos, längeren Interviews und Hintergrundberichten.

Zu Beginn hatten Sie viermal pro Woche eine halbstündige Sendung, die versuchte, die Aktualität einzufangen. Jetzt gibt es das Format »Der fehlende Part« nur noch am Freitag – warum?

Bei dem kleinen Team war das produktionsmäßig nicht durchzuhalten. Wir haben für diese Sendung nach wie vor nur drei redaktionelle Mitarbeiter, von Technikern und Kameraleuten mal abgesehen. Das ging mit der Zeit ziemlich auf die Knochen. Wir haben die Sendung dann auf einmal pro Woche reduziert – besser vorbereitet und sorgfältiger präsentiert. Wer den »Fehlenden Part« verfolgt hat, wird bestätigen können, dass sich die Sendung optisch und inhaltlich stark verbessert hat.

Die deutsche Regierung betrachtet RT Deutsch eher mit Misstrauen und äußert sich entsprechend voller Herablassung. Gelingt es Ihnen dennoch, interessante Persönlichkeiten als Gesprächspartner zu gewinnen?

Unsere Tür ist grundsätzlich für Vertreter aller Parteien offen. Auch den lieben Kollegen der deutschen »Leitmedien«. Interessant wäre es natürlich, auch mal einen Vertreter der Bundesregierung in die Sendung zu bekommen. Uns wird auch vorgeworfen, wir hätten vorzugsweise Interviewpartner aus dem rechten politischen Lager. Das ist falsch, bei uns kommen mindestens genausoviele Linke zu Wort. Wir haben zum Beispiel Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht ausführlich befragt, die Interviews erreichten 52.000 bzw. 42.000 Klicks auf Youtube. Es ist einfach Humbug, uns des Rechtspopulismus zu bezichtigen, dazu wird es in Kürze auch einen eigenen Beitrag in der Sendung »Der fehlende Part« geben.

Sie haben vor nicht allzulanger Zeit zwei neue Formate eingeführt: einmal die von dem Schauspieler Claude-Oliver Rudolph moderierte Kultursendung »Clash«, dann die medienkritische Sendung »451 Grad«. Welche Erfahrungen haben Sie damit?

»Der fehlende Part« läuft natürlich weiter. Seit Oktober gibt es auch »451 Grad«, bisher mit sechs Folgen. Die Sendung wurde von 175.000 Zuschauern auf Youtube abgerufen. So große Klickzahlen werden von »Clash« zwar nicht erwartet – das heißt nicht, dass dieses Format weniger wichtig wäre. Rudolph hat sich mehrfach begeistert darüber geäußert, welche Freiheiten er bei der Gestaltung dieser halbstündigen Sendung hat: Es gibt keine Kontrolle, keine Einmischung, keine End­abnahme – außer der technischen. Ich kann all denen, die pauschal über RT Deutsch urteilen, nur raten, sich unsere Sendungen anzuschauen.

Zu einem Interview mit RT Deutsch gehört auch die Frage, welche Direktiven Sie täglich aus Moskau bekommen, um das arglose deutsche Publikum mit Kreml-Propaganda hinters Licht zu führen …

Das ist ja das Problem, mit dem ich täglich zu kämpfen habe. Ich warte von früh bis spät auf Anweisungen – die kommen dann aber nicht. Ich weiß nicht, was sich die Genossen im Medienbunker des Kreml dabei denken – wie sollen wir denn arbeiten? Sie lassen uns im Stich, was dazu führt, dass wir auf eigene Faust entscheiden müssen, was wir senden und wie wir kommentieren.

Das wird sich sicherlich ändern, wenn dieses Interview in Moskau gelesen wird.

Das hoffe ich auch, ich will endlich mal klare Anweisungen haben. Übrigens: Um zu bestätigen, wie wir von Moskau gesteuert werden, wurde uns kürzlich ein Maulwurf in die Redaktion geschickt, ein Praktikant namens Martin Schlak. Der hat drei Wochen bei uns gearbeitet. Sein Bericht, wie bei RT Deutsch Propaganda gemacht wird, erschien dann im Neon-Magazin. Der gute Martin hat uns dann enttäuscht und säuerlich verlassen – obwohl wir ihm sogar einen festen Job angeboten hatten. Als Rechercheur hatte er eine ganz ordentliche Arbeit gemacht. Ich kann mich bei Martin und seinen Auftraggebern nur dafür entschuldigen, dass sie am Ende nicht die erwartete Story hatten. Keine Hinweise auf eine Fernsteuerung, nichts zu enthüllen. Wir haben seine Ergüsse übrigens auch auf RT Deutsch dokumentiert, es kann sich jeder daraus sein eigenes Urteil bilden.

Noch ein kurzer Kommentar zum neuen US-Präsidenten?

Zwei wichtige Erkenntnisse: Die geballte Kraft der Meinungsmaschine der Mainstreammedien sichert noch kein gewünschtes Wahlergebnis. Und die antirussische Karte verfängt nicht beim Wähler. Weder in den Niederlanden noch in Großbritannien noch in den USA: Der heimische Wähler bleibt gleichgültig gegenüber den Wahlkampfschreckensgeschichten über russische Hacker, Propaganda, Geheimdienste und angebliche Einflussnahmen zugunsten der Gegenseite. Damit ist keine Stimme reinzuholen – eine wichtige Botschaft für die Bundestagswahlkampagne.Interview: Peter Wolter