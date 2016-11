»Kostenfaktoren« minimiert

BASF habe zu Lasten normaler Steuerzahler »ein perfides System zur Steuervermeidung aufgebaut«, erklärte der grüne Finanzexperte Sven Giegold Foto: Uwe Anspach/dpa-Bildfunk

Die Fraktion der Grünen im Europaparlament wirft BASF vor, in der EU seit Jahren im großen Stil Steuerzahlungen zu vermeiden. Das deutsche Unternehmen nutze »gezielt Steuervorteile in einzelnen EU-Ländern« und habe so zwischen 2010 und 2014 geschätzte 923 Millionen Euro gespart, erklärte die Fraktion Grüne/EFA am Montag abend unter Berufung auf eine eigene Studie. Der Konzern erklärte, er halte sich an international anerkannte Standards.

BASF habe zu Lasten normaler Steuerzahler »ein perfides System zur Steuervermeidung aufgebaut«, erklärte der grüne Finanzexperte Sven Giegold. Der Fall belege, »dass auch unter deutschen Unternehmen Steuervermeidung weitverbreitet ist« und bisherige EU-Maßnahmen nicht ausreichten, um Steuerschlupflöcher zu schließen. Das Unternehmen nutzt laut Studie insbesondere Belgien, Malta und die Niederlande für Steuertricks. Im Zentrum stünden letztere, da Den Haag Einkünfte aus Lizenzen und Patenten mit nur fünf Prozent besteuere und Dividenden aus konzerninternen Anleihen vollständig steuerfrei stelle. Über das niederländische Firmennetz würden außerdem in der EU erwirtschaftete Gewinne an niedrig besteuerte Tochtergesellschaften in Puerto Rico und in der Schweiz überwiesen.

BASF erklärte auf Anfrage, das Unternehmen halte sich bei der Gewinnaufteilung an die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) entwickelten Standards. Steuern seien ein »Kostenfaktor« und wirkten sich auf unternehmerische Entscheidungen aus. »Im Interesse ihrer Anteilseigner« strebe die BASF eine Reduzierung an. Einzelheiten des Grünen-Berichts wollte der Konzern nicht kommentieren. Auch wenn dieser »sehr detailliert hinsichtlich der behaupteten Strukturen zu sein scheint, ist er nicht immer zutreffend«.

Laut EU-Kommission entgehen den Mitgliedstaaten durch aktive Steuervermeidungspolitik von Firmen jährlich Einnahmen in geschätzter Höhe von 50 bis 70 Milliarden Euro. Die EU-Staaten hatten im Juni eine Richtlinie beschlossen, um Konzernen die Verschiebung von Gewinnen zu erschweren. Die Grünen erklärten, dass mit Hilfe dieser Richtlinie die von BASF genutzten Schlupflöcher in den Niederlanden geschlossen würden. Um das Problem aber wirklich in den Griff zu bekommen, sei eine Harmonisierung der Bemessungsgrundlage für die Unternehmensbesteuerung und Mindeststeuersätze in der EU nötig. (AFP/jW)