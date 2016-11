Der Apfel fault nicht weit vom Stamm

Entsetzt über den offenkundigen Rassismus seines Vermieters: Folk-Ikone Woody Guthrie Foto: wikimedia.commons.org/Library of Congress

Bevor Bruce Springsteen im Oktober 2009 im New Yorker Madison Square Garden gemeinsam mit Tom Morello seine Akustik-Hobo-Ballade »Ghost of Tom Joad« in ein derbes Gitarrengewitter verwandelte, hatte er noch etwas zu sagen: »If Woody Guthrie were alive today, he’d have a lot to write about high times on Wall Street and hard times on Main Street.« Die Anrufung des Propheten US-amerikanischer Folkmusik funktionierte.

Woody Guthrie hat tatsächlich etwas Neues zu aktueller US-Politik beizutragen, obwohl er 1967 verstorben ist. Will Kaufman, Guthrie-Enthusiast und Professor für amerikanische Literatur, entdeckte vor einiger Zeit einen bis dahin unbekannten Song aus dem Jahre 1950 im Archiv des Protestsängers. Im Stück mit dem Titel »Old Man Trump« geht es nicht um den Milliardär mit blondierter Fönwelle, der am 9. November Präsident werden will, sondern um dessen Vater Fred. Und der stand seinem Sohn Donald J. in Sachen Rassismus und Abzockerei in nichts nach. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Im Januar dieses Jahres veröffentlichte die New York Times erstmals den Text, hier die erste Strophe:

»I suppose

Old Man Trump knows

Just how much

Racial hate

He stirred up

In the bloodpot of human hearts

When he drawed

That color line

Here at his

Eighteen hundred family project.«

Der Refrain ist auf die Melodie von Woody Guthries Klassiker »I Ain’t Got No Home« geschrieben worden:

»Beach Haven ain’t my home!

I just can’t pay this rent!

My money’s down the drain!

And my soul is badly bent!

Beach Haven looks like heaven

Where no black ones come to roam!

No, no, no! Old Man Trump!

Old Beach Haven ain’t my home!«

Hintergrund von Woody Guthries Wut auf Fred Trump war, dass sich der Folk­sänger 1950 in dessen Apartmentkomplex namens Beach Haven im New Yorker Stadtteil Brooklyn einmietete. Trump ließ damals ausschließlich Menschen mit weißer Hautfarbe in seinen Sozialwohnungen leben. Der offenkundige Rassismus entsetzte Guthrie. »Es gab eine schöne Richtlinie in dieser Federal Housing Authority, wo gesagt wurde, dass man ›keine unharmonische Nutzung von Wohnraum‹ haben sollte – und das war für Trump der Code: nur Weiße«, erklärte der Musikjournalist Michael Kleff im August in Deutschlandradio Kultur. 1970 schließlich verklagte das US-Justizministerium die Trumps wegen dieser Art der Diskriminierung.

Erfreulicherweise wurde der wiederentdeckte Guthrie-Song nicht Teil der Kampagne für Hillary Clinton. Bei seiner Neuvertonung spielte erneut der Ra ge-Against-The-Machine-Gitarrist Tom Morello eine Rolle. Zusammen mit Ryan Harvey und Ani DiFranco veröffentlichte er das Stück bei Firebrand Records und tritt im Low-Budget-Musikvideo dazu auf. Darin sind Menschen zu sehen, die ihre Häuser verlieren und schließlich bei einem übergewichtigen Vermieter auf der Matte stehen. Zum Schluss halten sie in Dylan-Manier Schilder in den Händen, die Trumps Wahlkampfparolen aufgreifen: »Stop Deportations« oder »Love without Borders« ist darauf zu lesen. Als Reminiszenz an Woody Guthrie hat Ryan Harvey auf seiner Gitarre schließlich noch die Maxime des Altmeisters verewigt: »This Machine Still Kills Fascists«.