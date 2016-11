Augenhöhe angestrebt

Trainieren für mehr Krieg: Ein Bundeswehr-»Marder« wird beim NATO-Manöver »Noble Jump 2015« in Marienberg/Erzgebirge der Presse vorgeführt Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

»Unterschiedlicher könnten die Positionen nicht sein«: So resümiert das von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik herausgegebene Fachblatt Internationale Politik seinen knappen Überblick über außen- und militärpolitische Positionen von Hillary Clinton und Donald Trump. Am Mittwoch wird man wissen, wer in den kommenden vier Jahren an der Spitze der US-Regierung stehen wird: Clinton, die, wie die Internationale Politik schreibt, die globale »Führungsposition der USA« unter massiverem Rückgriff auf militärische Mittel »wieder ausbauen« will, oder Trump, dessen »Auftreten geprägt« ist vom »Desinteresse« an der Weltpolitik. Die Wahl wird Konsequenzen haben für die Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Doch bei allen Unterschieden zwischen Clinton und Trump: Experten weisen bereits seit geraumer Zeit auf politische und ökonomische Sachverhalte hin, die das transatlantische Verhältnis ganz unabhängig vom Wahlausgang prägen werden.

Vor allem in einem Punkt sind sich die Auguren einig: Die neue US-Administration wird auf einer deutlichen Aufstockung des deutschen Militärhaushalts bestehen. Das westliche Kriegsbündnis soll für die anstehenden globalen Machtkämpfe hochgerüstet werden, ohne dass der US-Etat überproportional belastet wird. Bereits im Juni hieß es etwa aus der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), die »Forderungen aus Washington« gegenüber Berlin und Brüssel würden wohl »lauter werden, für die Aufrechterhaltung der internationalen Ordnung« – oder jedenfalls für das, was man in westlichen Regierungszentralen »Ordnung« nennt – einen »größeren Einsatz zu zeigen und mehr Beiträge zu leisten«. Die Bundesregierung trägt dem Rechnung, und das durchaus eigennützig. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat inzwischen mehrmals bekräftigt, den Bundeswehretat auf den NATO-Richtwert von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen zu wollen; das entspräche einem Anstieg von zur Zeit 34,3 auf rund 60 Milliarden Euro. Der Druck aus den USA hilft, die Aufstockung gegen innere Beharrungskräfte durchzusetzen – und die Bundesrepublik wird die Mittel nutzen, um Kurs auf den schon lange gewünschten Aufbau EU-weit vernetzter, machtvoller Streitkräfte mit einer möglichst starken deutschen Komponente zu nehmen.

Letzteres dürfte noch für Streit sorgen. Zwar wird der deutsche Wille zur Aufrüstung im US-Establishment wohlwollend anerkannt. »Wir waren überrascht über die wachsende Unterstützung der Öffentlichkeit und der politischen Führung für eine Steigerung der Verteidigungsausgaben«, hielt Stephen F. Szabo Ende Oktober nach einer Woche umfangreicher politischer Gespräche in der deutschen Hauptstadt fest. Szabo leitet die Transatlantic Academy, ein von der Washingtoner Filiale des German Marshall Fund of the United States gegründetes Institut, das die transatlantischen Beziehungen untersuchen und fördern soll. Ganz egal, wer im Januar als 45. US-Präsident vereidigt werde - die Vereinigten Staaten würden sich »in Europa nicht so intensiv betätigen wie während des Kalten Kriegs«, konstatierte Szabo – und vermerkte zufrieden, in der Bundesrepublik habe man mittlerweile begriffen, dass man in der EU militärisch eigenständig handlungsfähig werden müsse, um den USA für Aktivitäten in anderen Weltgegenden, wohl vor allem in Ost­asien, den Rücken freizuhalten.

Diesbezüglich bestehen in der Bundesrepublik allerdings durchaus andere Vorstellungen als in den Vereinigten Staaten. Während Washington lediglich den vielzitierten »europäischen Pfeiler der NATO« gestärkt sehen will, zielt die Initiative zum Aufbau EU-weit vernetzter Streitkräfte, die Berlin im Sommer gestartet hat und seitdem mit aller Macht vorantreibt, auf Eigenständigkeit. Das zeigt der Plan, ein eigenes militärisches EU-Hauptquartier zu errichten, anstatt das bestehende Hauptquartier der NATO zu nutzen. »Wir brauchen mehr Tempo beim Auf- und Ausbau effektiver europäischer Verteidigungsstrukturen«, fordert der altgediente Diplomat Wolfgang Ischin­ger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, in der aktuellen Ausgabe der Internationalen Politik; eine »starke und global handlungsfähige EU« könne »dazu beitragen, dass die transatlantische Partnerschaft ausbalancierter wird«. »Ausbalancierter«: »Auf Augenhöhe« mit den Vereinigten Staaten zu kommen – das ist ein altes Ziel der deutschen Außenpolitik.

Experten dringen in der Tat darauf, den Regierungswechsel in den USA für den nächsten deutschen Schritt in Richtung auf militärische Eigenständigkeit zu nutzen. Für »eine strategische Amerika-Politik« plädierte die SWP im Oktober: Weil sowohl unter einem US-Präsidenten Trump wie auch unter einer US-Präsidentin Clinton damit zu rechnen sei, dass Wa­shingtons Politik deutschen Konzepten zumindest teilweise zuwiderlaufe, sei »darüber nachzudenken, wie man reagiert, sollte das Verhalten der USA aus deutscher Sicht kontraproduktiv sein«. »Wenn man ›gute transatlantische Beziehungen‹ zum Selbstzweck erklärt«, dann »beraubt man sich der Möglichkeit strategischen Handelns«, äußerte die SWP: »Ohne die Bereitschaft, sich mit der US-Regierung zu streiten, scheiden viele Optionen der Einflussnahme von vornherein aus.« Man müsse also ›unabhängig vom Wahlausgang darüber nachdenken, wie das transatlantische Verhältnis‹ und ›die künftige Weltordnung zu gestalten sind‹. Die EU solle ›Widerstandsfähigkeit gegen die potentiell stärker an Eigeninteressen orientierten USA aufbauen‹, hieß es im Oktober auch beim European Council on Foreign Relations (ECFR). Folgt Berlin den Empfehlungen, dann steht nach der heutigen Wahl die nächste Runde im transatlantischen Machtkampf an.