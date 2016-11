Wir drucken, wie wir logen

Und siehe: Pegida-Demo in Dresden Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

In der Ringvorlesung »Lügenpresse«, die als Auftakt der »Augstein Lectures« an der Universität Hamburg stattfindet (jW 31.10.2016) spricht heute im Ostflügel des Hauptgebäudes (Saal 221) an der Edmund-Siemers-Allee 1 der Chefredakteur des Spiegel Klaus Brinkbäumer. »Wir arbeiten also« – mutmaßlich von der Ukraine bis nach Syrien – »sauber, davon bin ich überzeugt«, wird er wahrscheinlich sagen, so wie er schon im April auf den österreichischen Journalismustagen mit den »Lügenpresse«-Vorwürfen abrechnete. Heute abend gibt er seinem Vortrag den Titel: »Keine Angst vor der Wahrheit – Theorie und Praxis eines Werbeslogans«. Da wird er mit Gewissheit erläutern, warum die Praxis dieses Werbeslogans es dem Spiegel auch nach mehr als einem halben Jahrhundert nicht erlaubt, die Wahrheit über den Reichstagsbrand zu drucken.

Aber auch die junge Welt log am vorletzten Wochenende wie gedruckt und muss nun drucken, wie sie log. Unter der Überschrift »Macht doch euren Dreck alleene« behauptete das Blatt, dieser Spruch stamme von August dem Starken. Doch dieser König von Sachsen (1670–1733) war unfähig, anderen irgend etwas zu überlassen. Er schwängerte – das erklärt so manches, was in diesem Land heute vorgeht – nahezu alle Sächsinnen. Und er plünderte Sachsens Staatsschatz, um vom polnischen Adel auch noch den Titel eines Königs von Polen käuflich zu erwerben.

Es war König Friedrich August III. (1865–1932), von dem aus dem November 1918 das geflügelte Wort überliefert ist: »Nu da machd doch eiern Drägg alleene.« Er hatte es strikt untersagt, auf die Aufständischen zu schießen, und entband am 13. November alle Soldaten und Beamten ihres Treueids. Und als er wenige Jahre später zu einem Dresden-Besuch am Neustädter Bahnhof ausstieg, empfing ihn eine Jubelmenge. Er aber tadelte dieses Volk: »Ihr seid mer ja scheene Demogradn!«

Die im Sinne des Pressegesetzes für diese peinliche Verwechslung der beiden so unterschiedlichen sächsischen Monarchen verantwortliche Chefredaktion sollte zur Buße auf den Knien nach Dresden robben und das sächsische Königshaus um Vergebung bitten. Doch da gibt es – nach einer Entscheidung des Deutschen Adelsrechtsausschusses – keinen mehr, der mit dem Titel Königliche Hoheit angeredet werden dürfte. Der Letzte dieses Stammes ist schon 2012 verstorben: Seine Königliche Hoheit Prinz Albert Herzog zu Sachsen war so anders als der Vorfahr von 1918, der sein Volk mit der Republik alleene ließ.

Albert von Sachsen hatte Einreiseverbot in die DDR und war 1989 bei dem berühmten Würzburger Doktorfabrikanten Professor Lothar Bossle, der für Augusto Pinochet die chilenische Verfassung schrieb, Lehrbeauftragter für Soziologie. Schon bald nach der »Friedlichen Revolution« marschierte er wieder in Dresden ein. Seine Königliche Hoheit schildern: »Nach der Wiedervereinigung 1990 konnten wir unsere gemeinsamen Interessen und gewonnenen Erkenntnisse auch in unsere sächsisch-mitteldeutsche Heimat tragen. Gerne denken wir noch daran, dass wir am 2./3. Januar 1990 erstmals seit Beendigung der deutschen Teilung wieder in Dresden weilen durften. Dabei begleiteten uns mehrere Freunde aus München und Würzburg. (…) Wenige Wochen später am 22. Januar 1990 konnten wir an einer der markanten ›Montagsdemonstrationen‹ in Dresden teilnehmen. Es war uns unvergess­lich, als Tausende von Menschen mit Fackeln und Fahnen von der katholischen Hofkirche zum damaligen Fucik-Platz – heute Postplatz – zogen. Dabei ertönten Parolen wie: ›Wir sind das Volk! Nieder mit der SED-PDS!‹ Plötzlich wurde ich per Lautsprecher aufgefordert, zu der in großer Anzahl versammelten Menschenmenge zu sprechen. Nach kurzer Beratung mit bayerischen Freunden entschloss ich mich, dieser Aufforderung Folge zu leisten, sprach allerdings nur wenige Sätze. Ich musste mich gemeinsam mit meiner Frau und unseren Begleitern durch die Menschenmassen hindurchzwängen und hörte dabei wiederholt die Worte ›Wird er es wagen, zu uns zu sprechen?‹ Die Woge der Begeisterung bewog mich zu folgenden Sätzen: ›Hoch lebe Sachsen, Deutschland, Europa und die christlich-abendländische Kultur‹.«

So schwängerte der Prinz das Volk der Dresdner und siehe – zwei Jahre nach seinem Tod – gebar es Pegida, die Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes.

Als aber Seine Königliche Hoheit damals alles von sich gegeben hatte, da geschah es: »Brausender Beifall schwoll uns entgegen. Vielfach sang die Menschenmenge: ›So ein Tag, so wunderschön wie heute‹.«