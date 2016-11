Heiße Luft aus Berlin

Aktivisten des Klimacamps »Ende Gelände« bei Proschim in der brandenburgischen Lausitz (13.5.2016) Foto: Christian-Ditsch.de

In der marokkanischen Stadt Marrakesch beginnt am heutigen Montag die diesjährige UN-Klimakonferenz. Nachdem am vergangenen Freitag das Pariser Abkommen in Kraft trat, wird das Treffen zugleich dessen erste Vertragsstaatenkonferenz sein. Auf dieser und den folgenden Zusammenkünften werden die Details des Abkommens weiter ausgehandelt. Unter anderem haben einige der kleinen Inselstaaten, die langfristig vom steigenden Meeresspiegel in ihrer Existenz bedroht sind, bei der Ratifizierung zu Protokoll gegeben, dass sie künftig über Schadenersatzforderungen an die Verursacher reden wollen. Außerdem setzen sie darauf, dass die Klimaschutzziele der Übereinkunft verschärft werden. Ihrer Ansicht nach müssten die Staaten sich international darauf einigen, die globale Erwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Bisher zieht das Abkommen die Grenze bei zwei Grad Celsius, sieht aber weitere Gespräche über die Verschärfung des Ziels vor.

Das würde natürlich bedeuten, dass die Treibhausgasemissionen noch schneller reduziert werden müssten. Treibhausgase sind vor allem das bei der Verbrennung von Kohle und Erdölprodukten sowie durch Entwaldung freigesetzte Kohlendioxid (CO2), aber auch Methan (Quellen: Lecks in Erdgasleitungen, Faulprozesse in Mülldeponien, Rindermägen und andere) und Lachgas, das bei einigen industriellen Prozessen sowie bei unsachgemäßer Düngung entsteht. Eine gewisse Rolle spielen auch industriell hergestellte Gase wie die Fluorkohlenwasserstoffe.

In Deutschland sieht es derweil gar nicht nach einer Beschleunigung des Klimaschutzes aus. Die Emissionen der Treibhausgase stagnieren bereits seit sechs Jahren bei etwa 900 Millionen Tonnen jährlich. Das von der ersten Regierung Merkel (mit dem damaligen Bundesumweltminister Sigmar Gabriel) vor knapp zehn Jahren beschlossene Ziel, die Emissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 abzusenken, kann kaum noch erreicht werden. Dafür müsste der jährliche Treibhausgasausstoß binnen vier Jahren um etwas mehr als 150 Millionen Tonnen gedrückt werden. So schnell waren die Emissionen nicht einmal Anfang der 1990er nach der Deindustrialisierung des Ostens gesunken. Im Verkehrssektor liegen sie inzwischen sogar über dem Niveau von 1990, und in der Kraftwerkswirtschaft führen die steigenden Exporte von Billigstrom aus deutschen Braunkohlekraftwerken zu steigenden Emissionen im Inland. Deutschlands Anteil an den weltweiten Emissionen beträgt rund 2,1 Prozent, sein Anteil an der Weltbevölkerung allerdings nur 1,2 Prozent. Nicht einmal das angeblich so ehrgeizige 40-Prozent-Ziel würde die deutschen Emissionen auf den globalen Durchschnitt drücken.

Die energie- und klimapolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Eva Bulling-Schröter, sieht entsprechend die Klimaschutzpolitik der Koalition aus Union und SPD krachend scheitern. »Leider kennt das Abkommen keine Sanktionsmöglichkeiten, ungestraft kann die große Koalition so wichtigen Vorhaben wie einem starken Klimaschutzplan 2050 zur schnellstmöglichen Abkehr von Öl, Gas und Kohle die Zähne ziehen.« Der Plan hatte eigentlich noch vor der Konferenz in Marrakesch vom Bundeskabinett verabschiedet werden sollen, doch die Ressorts konnten sich nicht einigen. Dabei hatten die Wirtschafts- und Verkehrsministerien den Plan bereits erheblich zusammengestrichen.

Das Pariser Abkommen war im Dezember 2015 auf der letztjährigen UN-Klimakonferenz verabschiedet worden. Es wurde bisher von 192 Staaten sowie von der EU unterzeichnet. Bis zum Wochenende hatten 97 Parteien das Abkommen ratifiziert, darunter die Volksrepublik China, Indien, die USA, Brasilien und die EU.