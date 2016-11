Opposition im Knast

Repression gegen HDP-Anhänger: Polizisten attackieren am Samstag in Istanbul eine Solidaritätsdemonstration Foto: AP Photo/Cagdas Erdogan

Mit einem Boykott des Parlaments will die Demokratische Partei der Völker (HDP) in der Türkei auf die Verhaftung zahlreicher ihrer Abgeordneten, Bürgermeister und Funktionäre reagieren. Die linke prokurdische Partei, die in der Nationalversammlung die zweitstärkste Oppositionsfraktion stellt, sprach am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Diyarbakir vom »umfassendsten und schwärzesten Angriff in der Geschichte unserer demokratischen Politik«. Die Partei werde in den nächsten Wochen mit der Bevölkerung und den demokratischen Kräften des Landes die Diskussion über ihr weiteres Vorgehen suchen. Dabei blieben alle Optionen offen – von der Aufgabe der Abgeordnetenmandate bis zur Rückkehr zur parlamentarischen Arbeit, erklärte der HDP-Abgeordnete Ziya Pir.

Gegen neun von zwölf am Freitag festgenommene HDP-Abgeordnete, denen die Staatsanwaltschaft Unterstützung der Arbeiterpartei Kurdistans PKK vorwirft, wurde am Samstag Untersuchungshaft verhängt. Die Kovorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag wurden in Gefängnisse in Edirne im äußersten Westen des Landes bzw. in der Schwarzmeerstadt Kocaeli gebracht. »Ich akzeptiere es nicht, eine Figur in einem Theaterstück der Justiz zu werden, das auf Befehl Erdogans verfasst wurde«, heißt es in einer von allen festgenommenen Abgeordneten gegenüber den Haftrichtern vorgetragenen Erklärung. Nur das Volk habe ein Recht, »mich aufgrund meiner politischen Haltung und Handlung zur Rechenschaft zu ziehen«.

Untersuchungshaft wurde auch gegen den Chefredakteur der renommierten liberalen Tageszeitung Cumhuriyet, Murat Sabuncu, sowie acht vor einer Woche festgenommene Mitarbeiter des Blattes angeordnet. Die am Freitag bei ihrer Festnahme auf einer Demonstration in Diyarbakir von der Polizei verletzte Vorsitzende der kurdischen Demokratischen Partei der Regionen (DBP), Sebahat Tuncel, wurde am Sonntag ebenfalls in Untersuchungshaft genommen.

International kam es am Wochenende zu Protesten gegen die Verhaftungen in der Türkei. Auf der größten deutschen Kundgebung in Köln gingen am Samstag mehr als zehntausend Menschen auf die Straße. In Istanbul griff die Polizei eine HDP-Demonstration mit Reizgas, Wasserwerfern und Gummigeschossen an. Unterdessen beklagt die EU-Kommission in ihrem für Mittwoch angekündigten Fortschrittsbericht laut Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen »schwerwiegenden Rückfall« im Bereich der Meinungsfreiheit sowie eine »selektive und willkürliche« Anwendung der Antiterrorgesetze in der Türkei.

Verwirrung herrscht über einen Anschlag auf eine Polizeizentrale in Diyarbakir, der am Freitag zehn Menschenleben gefordert hatte. Während die Regierung weiterhin die PKK dafür verantwortlich macht, bekannte sich am Samstag zuerst der »Islamische Staat« auf einer ihm nahestehenden Website zu der Attacke. Am Sonntag erklärten dann die nach eigenen Angaben von der PKK abgespaltenen Freiheitsfalken Kurdistans (TAK), einer ihrer Kämpfer habe das Selbstmordattantat gegen den »faschistischen türkischen Staat« ausgeführt. Der unter Auflagen freigekommene Abgeordnete Ziya Pir hatte am Samstag noch gemutmaßt, die Attacke, bei der auch ein HDP-Kreisvorsitzender getötet worden war, habe Dutzenden in der Wache festgehaltenen HDP-Politikern einschließlich der Vorsitzenden Yüksekdag gegolten.