Traditionssegler fahren auch bei Flaute

Die schönsten Reviere von Mecklenburg-Vorpommern

Angegriffener »Greif«: Der Segler (bis 1990 Segelschulschiff »Wilhelm Pieck«) ist seit 1991 Flaggschiff der Hanse Sail Rostock. 2020 sollte die Schonerbrigg für eine Reparatur auf die Werft. Um wieder seetüchtig zu werden, greift die Crew zu Rostnagler und Stahlbürste. D 2020.

NDR, 14.00 Uhr

Guck mal, wer da kreucht

In den Fängen einer Spinne (Folge 1)

»And there is nothing I ca...