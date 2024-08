Kaum vergehen fünf Dezennien, läuft eine Punkband schon Gefahr, als Schatten ihres einstigen selbst tatsächlich ohne viel Future zu sein. Da begräbt man besser Planungen weiterer Touren und Alben und überlässt den Durchhalterekord am Ende einfach UK-Subs-Frontman Charlie Harper und ist’s zufrieden. Die – mit langer Unterbrechung zwischen 1993 und 2000 – seit 1977 existenten X aus Los Angeles halten es so und läuten mit ihrem neunten Studioalbum »Smoke and Fiction« d...