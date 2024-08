Barbie war zu teuer, als Alternative gab es die unangenehm weichplastikartige Petra, der man Stecknadeln in die spitzen Brüste stecken konnte, aber who cares – es waren Puppen, keine Vorbilder. Vielleicht gab es schon damals kleine Mädchen, die von einem Leben in rosa Glitzertüll träumen wollten, durften, mussten, aber Dornröschen wollte nicht auf den Prinzen warten, Rapunzel wollte sich selbst befreien. »Sprung aus den Wolken«, ein triumphierender Schrei beim verwe...