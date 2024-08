»Wenn die Hitze kommt, ist sie unsichtbar. Sie verbiegt keine Äste, weht dir keine Haare ins Gesicht, um sich anzukünden. Der Boden zittert nicht. Sie umgibt dich einfach und wirkt auf dich in einer Weise ein, die du nicht vorhersehen oder kontrollieren kannst. Du schwitzt. Dein Herz rast. Du bist durstig. Deine Sicht verschwimmt. Die Sonne fühlt sich wie ein auf dich gerichteter Gewehrlauf an. Die Pflanzen sehen aus, als würden sie weinen. Vögel verschwinden vom Hi...