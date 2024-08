Zur Frage der Stationierung von US-Mittelstreckenraketen auf bundesdeutschem Territorium hat sich nun auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil zu Wort gemeldet. In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland verteidigte er die Pläne, die sein Parteikollege, Bundeskanzler Olaf Scholz, am Rande des NATO-...