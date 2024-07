Lindenberg, Lange, Troegner

Eine »beachtliche Charakterstudie« bescheinigte jW der Schauspielerin Brigitte Lindenberg, als vor zehn Jahren ihr einst missliebiger Defa-Film »Sommerwege« (1960) endlich zur Uraufführung gelangte. In dem Werk über Umbrüche in der Landwirtschaft spielte sie die Frau des LPG-Vorsitzenden (Rudolf Ulrich). Ob die 90jährige Lindenberg die Kritik noch gelesen hat, weiß man nicht. Sie starb wenige Monate später und wäre am heutigen Mittwoch 100 Jahre alt geworden. Die ge...