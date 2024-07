Jede zehnte Frau – trotzdem weitgehend unerforscht: Rund 3,8 Millionen Menschen sollen in Deutschland an der Krankheit Lipödem leiden. Das Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung, die an Armen, Beinen, Hüften und Po auftreten kann und meist Frauen trifft. Mit fortschreitendem Alter führt die Krankheit nicht nur zu einem voluminösen Körper, sondern auch zu starken Schmerzen, Blutergüssen und einer Einschränkung der Beweglichkeit. Viele der Therapien gegen die Beschwerden werden nicht von den Krankenkassen übernommen....