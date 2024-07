Vor malerischer Kulisse gab Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Dienstag dem Sender NTV ein Interview zur groben Einigung auf den Haushalt des kommenden Jahres. »Es gibt keine Kürzungen bei sozialen Leistungen«, bramarbasierte der Sozialdemokrat im baden-württembergischen Sigmaringen. Im Hintergrund des Fernsehbildes ragte ein riesiges Schloss in den Himmel. Und weil es in diesem Donautal nur gepflegtes Grün und pralle Sonne gibt, aber keine Menschen, schien nich...