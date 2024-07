Ein Mensch über dem Gesetz

Der frühere US-Präsident ­Richard M. Nixon regierte von 1969 bis 1974. Er sagte später zu dem britischen Journalisten David Frost, der ihn am 19. Mai 1977 in einem ausführlichen Interview zu seiner Amtszeit und gegen ihn erhobene Vorwürfen befragte: »Was der Präsident tut, ist niemals illegal.« Nixon war 1974 in der Folge des Watergate-Skandals von seinem Amt zurückgetreten, wurde dafür aber nie juristisch belangt.

Fast ein halbes Jahrhundert ist seitdem vergangen, ...