Zwei Richtung Kiew

Der Verleger und Chefredakteur der schweizerischen Weltwoche, Roger Köppel, berichtet, wie er als einziger Journalist den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán am Dienstag zum Besuch bei Wolodimir Selenskij in Kiew begleiten durfte. Der Ungar und Köppel, der bis 2023 acht Jahre lang die einheimische Partei für Faschisten, SVP, im Schweizer Nationalrat repräsentierte, sind sich in vielem einig: Geht es um Migranten, insbesondere muslimische, pfeifen beide auf ...