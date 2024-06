Ruder sind fest verankert und Paddel werden in der Hand gehalten. Man rudert im Ruderboot und paddelt in einem Kanu, was sich auf alle Paddelboote bezieht. Aber »in der Alltagssprache werden die beiden Begriffe gerne synonym verwendet«, heißt es auf »decathlon.de«.

In Kunst und Werbung haben immer Frauen das Paddel in der Hand, aber in Wirklichkeit paddeln immer die Männer, jedenfalls ich und alle, die ich kenne. Wie oft saßen wir schon mit einer oder mehreren Fraue...