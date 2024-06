Oben alles frisch

Im Deutschlandfunk-»Kalenderblatt« erinnert Journalistin Monika Dittrich am Freitag daran, dass der Anthroposoph Rudolf Steiner am 7. Juni vor 100 Jahren die biologisch-dynamische Landwirtschaft begründete. Er warb damals u. a. für »Hornkiesel zur Belebung des Bodens. Dazu wird Bergkristall zermahlen, in ein Kuhhorn gefüllt und zunächst vergraben, der Inhalt dann mit Wasser rhythmisch verrührt und über dem Land versprüht.« Laut Dittrich bietet das von Steiner begrün...