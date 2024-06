Seit mehr als 25 Jahren sitzt der Revolutionär und Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) Abdullah Öcalan unter schwierigsten Bedingungen in türkischer Haft. Am Montag haben daher 95 Personen des öffentlichen Lebens und der Politik in Deutschland einen offenen Brief an das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) gesandt und fordern es zum Handeln auf. Der Institution obliegt die Untersuchu...