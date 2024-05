Bei einem »Bürgertalk« in Berlin am vergangenen Sonntag anlässlich des 75. Jahrestages des Grundgesetzes sah sich Außenministerin Annalena Baerbock mit Protest und kritischen Fragen konfrontiert, weil die Regierung, die Grünen und Baerbock selbst den von Israel begangenen Völkermord im Gazastreifen unterstützen. Einer der Kritiker fragte Baerbock, warum Deutschland Waffen an Israel liefert, die gegen Palästinenserinnen und Palästinenser in Gaza eingesetzt werden, un...