Napoleon der Stier

Einen wunderschönen guten Morgen! Marcelo Gallardo, erfolgreichster Trainer in der Geschichte des argentinischen Rekordmeisters River Plate Buenos ­Aires, ist am Montag von seinem Posten als Cheftrainer des saudischen Erstligisten Al-Ittihad entlassen worden. Grund: Erfolglosigkeit. Mit den Saudis haben’s die Silberländer nicht so, siehe auch Katar 2022.

Unter der Ägide von Gallardo (Spitznamen: »Puppe«, »Napoleon«) flog Al-Ittihad aus allen Copas raus, was die Besi...