Schwimmen im Tal der Tränen

Welcome back VfL! Was die »Unterklassen« natürlich nur so sagen, um einer üblen Sache etwas Positives abzugewinnen. Abstiege sind grausam. Nach nur einer Spielzeit in der zweiten Bundesliga steht der VfL Osnabrück als Abstiegskandidat in die dritte Liga fest. Hart, wo es nicht viel mehr gibt als einen wunderschönen Naturpark und die »Joe Enochs Sportsbar«. Sorry, Guys.

Zweiter heißer Anwärter auf ein Rendezvous mit der dritten Fußballherrlichkeit ist Hansa Rostoc...