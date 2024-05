Der Elfmeterkiller

Einen wunderschönen guten Morgen! Estudiantes de La Plata aus der Hauptstadt der Provinz Buenos Aires hat am Sonnabend nach einem spektakulären Finalspiel gegen Vélez Sarsfield in Santiago del Estero den argentinischen Ligapokal gewonnen. Das mag für deutsche Fußballherzen nach wenig klingen – Ligapokal. In Argentinien kommt er einer Meisterschaft gleich. Die Spieler sehen das so, die Fans, auch die Medien und sogar der argentinische Fußballverband, letzterer noch h...