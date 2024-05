Nach dem Massaker im Gewerkschaftshaus in Odessa reiste jW-Autor Reinhard Lauterbach vor zehn Jahren in die Ukraine. Die Reportage erschien am 9. Mai 2014 in der jungen Welt.

Morgens um kurz nach sieben sind auf dem weitläufigen Platz vor dem Odessaer Gewerkschaftshaus schon einige Dutzend Menschen versammelt. Sie stehen stumm vor den verkohlten Balken der massiven Eingangstüren, schauen in das verwüstete Vestibül, legen Blumen nieder, entzünden Kerzen. Ein Besucher...