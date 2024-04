Das Geistertor

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Sonntag kam es in La Liga zum immer noch wichtigsten Fußballspiel Europas, dem Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Für die Katalanen ging es um alles. Bei danach noch sechs anstehenden Punktspielen konnten sie den Rückstand auf die Merengues mit einem Sieg im Bernabéu von acht auf fünf Punkte verkürzen und die Meisterschaft der Stiertöter noch einmal spannend machen. Es ließ sich auch alles gut an. Schon nach sechs...