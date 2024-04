Nachschlag: Tusk machtlos

So ist das mit Regierungswechseln, die gefeiert (oder beklagt) werden, weil danach angeblich alles anders wird: Es geht einfach weiter wie vorher. Die Interessen, die einen Staatsapparat in Bewegung setzen, verlieren ja nicht dadurch ihre Gültigkeit, dass Herr X den Herrn Y als Regierungslenker ablöst. Dass in Polen nu...