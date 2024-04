Es ist die Nachricht, auf die die Gegner der Energiewende gewartet haben: In Oranienburg bei Berlin ist der Strom knapp geworden. Die »Versorgungsmöglichkeiten« seien »ausgeschöpft«, teilte Peter Grabowsky, Geschäftsführer der Stadtwerke, am Mittwoch mit. »Um das Stromnetz in Oranienburg weiter stabil zu halten, können die Stadtwerke ab sofort keine Neuanmeldungen oder Leistungserhöhungen von Hausanschlüssen mehr genehmigen.« Das betreffe auch Wärmepumpen, Autolades...