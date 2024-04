Ein besonderes Match

Einen wunderschönen guten Morgen! Was für ein Wochenende! Der Hamburger SV holte in Magdeburg einen 0:2 Rückstand in Unterzahl auf, in der Premier League hagelte es Überraschungen, in Brasilien begann der Brasileirão, die Meisterschaft Argentiniens geht in ihre heiße Phase, und Bayer 04 Leverkusen (mit Weltmeister Exequiel Palacios) darf nie wieder Vizekusen genannt werden (dafür schreibt sich Bayern von nun an ohne »n«).

Der HSV hat noch Heimspiele gegen die Störch...