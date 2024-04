Eckhold, Schrade, Hauff & Henkler

»Aus einem unbelebten Gegenstand durch Animation einen Charakter zu formen fand ich immer spannend«, sagte Barbara Eckhold (die auch mal Thieme hieß) über ihren Beruf als Trickfilmerin. Sie kam am 16. April vor 80 Jahren in Dresden zur Welt. Die Familie floh aus ihrer Heimatstadt wegen der verheerenden Bombenangriffe im Februar 1945. Dass ihre Familie in Pirna eine neue Bleibe fand, war ein Glücksfall, denn hier kam sie mit elf Jahren zum Pionierfilmstudio. Sie prob...