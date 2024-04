Die unbesiegbare Kolonne

Zu erinnern ist an ein nahezu vergleichsloses Geschehen, das vor hundert Jahren im Süden Brasiliens seinen Ausgang nahm. Vergleichbar allenfalls mit dem Langen Marsch der chinesischen Volksarmee, dem es um zehn Jahre vorausging. Der Marsch der nach dem jungen Hauptmann Luís Carlos Prestes benannten »Kolonne Prestes« (Coluna Prestes) dauerte etwa doppelt so lange – zwei Jahre und drei Monate – und führte etwa doppelt so weit (25.000 Kilometer).

Wer waren die Teilnehm...