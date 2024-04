Alle zehn Punkte des GEAS-Pakets wurden vom Parlament beschlossen. Wie ging es Ihnen am Donnerstag nach der Abstimmung?

Das ist eine schwere Niederlage für die Demokratie und wird gravierende Auswirkungen haben auf alles, was wir machen. Da geht es nicht nur um Migranten. Sondern um unser Zusammenleben, wie es künftig aussehen wird. NGOs an den Grenzen werden mit Verfolgung rechnen müssen. Menschen werden abgeschoben in irgendwelche Länder, mit denen sie gar nichts ...