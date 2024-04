Stappenbeck, Tonke, Ortmann

Mit 14 schon in einem Werk zu spielen, das heute als »Kultfilm« gehandelt wird, kommt nicht alle Tage vor. Stefanie Stappenbeck hat es geschafft, als sie 1988 die Anette in der Friedrich- Wolf-Verfilmung »Die Weihnachtsgans Auguste« spielte. Kurz darauf holte sie Regisseur Jörg Foth für den Umweltschutzfilm »Biologie!« erneut vor die Defa-Kameras. Ohne Schauspielunterricht, jedoch mit viel Talent setzte sie sich bald als Bühnendarstellerin in Berlin und Hamburg durc...