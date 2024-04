Am Karfreitag nicht von den Toten, aber vor Niederländern auferstand aus langer Bühnenabsenz: Die Antwoord. »We’ve been working in private for so long that some people thought we were dead!« meint dazu Crew-Daddy Ninja. »So we decided to name our new EU/UK tour, Die Antwoord Reanimated!« quietschte Ninjas Ex-, heute professionelle Partnerin ¥o-Landi, die auch noch mit 40 dessen Tochter sein könnte. Von einer Nochexistenz wusste auch ein Berliner Duo nichts, als es i...