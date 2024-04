Nach mehreren Streiks und anschließender Schlichtung zeichnet sich ein Ende der Tarifrunde für bundesweit rund 25.000 Beschäftigte in der Luftsicherheit ab. Allerdings bahnt sich für das Jahresende die nächste Auseinandersetzung in diesem Bereich an.

Am Montag morgen präsentierte Hans-Henning Lühr (SPD), der Schlichter in der Entgelttarifrunde, nach dreitägigen Verhandlungen mit Vertretern des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen (BDSL) und der Gewerkschaft...