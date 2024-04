Die AfD-Spitze scheint sich einigermaßen sicher zu sein, dass an den Vorwürfen gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron, er habe bewusst »Desinformation« im Interesse Russlands betrieben und dafür kassiert, nichts dran ist. Am Montag hat sich die Parteiführung – mit einem lediglich kleinen Vorbehalt – hinter Bystron gestellt, der auf Platz zwei der AfD-Liste bei der EU-Parlamentswahl am 9. Juni zur Wahl steht. »Zum jetzigen Zeitpunkt« müsse der Bundesvorsta...