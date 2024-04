In Solingen wird weiter nach den Brandstiftern gesucht, die für das Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Montag vergangener Woche verantwortlich sind. Dabei waren vier Menschen ums Leben gekommen. Bei der Tätersuche gebe es keinen neuen Stand, erklärte ein Sprecher der zuständigen Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Ein vorläufig festgenommener Mann war am Freitag wieder auf freien Fuß gesetzt worden, nachdem sein Alibi übe...