Als Alfred Tetzlaff, das Familienekel aus dem Ruhrgebiet, in der letzten Folge der WDR-Serie »Ein Herz und eine Seele« vor Gericht stand, sollte er sein Geburtsdatum nennen. »10.4.24« gab er an. Genau an diesem Tag kam der Autor Wolfgang Menge in Berlin zur Welt, er starb dort 2012. Dass er sich mit dem Ekel identifizierte, stritt er ab. Und doch konnte er durch die Figur des reaktionären Kleinbürgers Ansichten wiedergeben, die ihm nicht ganz fremd waren. Wenn Menge...