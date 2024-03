Wie geht es weiter mit den auswärtigen Investitionen in der Volksrepublik? Die Frage wurde auf dem China Development Forum immer wieder gestellt. Insgesamt sind sie im Jahr 2023 deutlich zurückgegangen. Der simple Zufluss an Investitionen aus dem Ausland sank laut Angaben des Handelsministeriums in Beijing vom Januar um 8,0 Prozent auf 1,13 Billionen Yuan (146 Milliarden Euro). Nicht mitgerechnet sind freilich – verbreitete – Investitionen, die aus Gewinnen ausländi...