Russland hat in der Nacht zum Freitag den bisher umfangreichsten Raketenangriff auf Kraftwerke und Energieinfrastruktur in der Ukraine geflogen. Nach ukrainischen Angaben waren insgesamt 150 Raketen und Marschflugkörper im Einsatz, von denen etwa die Hälfte abgeschossen worden sei. Das russische Verteidigungsministerium sprach von »Vergeltungsschlägen« für die ukrainischen Angriffe der vergangenen Tage auf Ziele in Russland.

Die schwersten Folgen hatte ein Angriff m...