Eines haben auch die schärfsten Gegner des russischen Präsidenten ihm bisher nicht vorgeworfen: dass er einen aussichtsreichen Konkurrenten bei der Präsidentenwahl am 17. März um den Sieg gebracht hätte. Denn niemand hatte angenommen, dass ein anderer als Putin nach der Wahl in den Kreml einziehen würde. Am Ende einer Wahlkampagne, die trotz dreier weiterer Bewerber zu keinem Zeitpunkt von Konkurrenz geprägt war, stand ein Ergebnis, das kaum höher war als erwartet: ...