Exile on Paola Street

Sonntag nachmittag auf Malta. Ich will in Paola als einer der ersten Urlauber des Jahres den Rekordmeister und Wiederaufsteiger Sliema Wanderers gegen Santa Lucia FC sehen. Als ich ein Bier ordere, bekomme ich ein Malzgetränk namens Pony. Immerhin haben wir frühlingshafte 17 Grad. Der Himmel über uns ist so grau wie das Meer rund um diese Viererinselgruppe, die insgesamt nur so groß wie Westberlin sein soll. Bevölkert ist die Hauptinsel überwiegend an der Nordküste,...