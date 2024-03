»Wenn die Syrer schlecht über Juden sprechen, meinen sie Israelis. Sie sagen Juden, aber im Kopf denken sie Israelis«, meinte ein 30jähriger Asylsuchender vor Jahren im Interview. Und ein Student: »Ja, wenn man Juden sagt, versteht man sofort Israel darunter (…). Das jüdische Volk ist halt Israel. Also, das jüdische Volk, das in Israel lebt. Ist echt kompliziert.«¹ David Ranan, deutsch-britischer Kultur- und Politikwissenschaftler, der in Israel und den Niederlanden...