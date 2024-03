Hebel geistigen Fortschritts

Wenn wir den Weltschematismus nicht aus dem Kopf, sondern bloß vermittelst des Kopfs aus der wirklichen Welt, die Grundsätze des Seins aus dem, was ist, ableiten, so brauchen wir dazu keine Philosophie, sondern positive Kenntnisse von der Welt und was in ihr vorgeht; und was dabei herauskommt, ist ebenfalls keine Philosophie, sondern positive Wissenschaft. (…)

Ferner: wenn keine Philosophie als solche mehr nötig, dann auch kein System, selbst kein natürliches System...