Samuel Kofi Yeboah hatte keine Chance. Der Ghanaer erlag am 19. September 1991 nach einem Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Saarlouis schwersten Brandverletzungen. Im Oktober 2023, mehr als 32 Jahre später, hatte das Oberlandesgericht Koblenz (OLG) bereits den Neonazi Peter S. für die Tat nach Jugendstrafrecht zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Vor dem selbem Gericht hat am Dienstag ein zweiter Prozess zu dem Komplex begonnen. Die Generalbun...