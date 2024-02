Bei einer Großdemonstration in Köln haben am Sonnabend Zehntausende Menschen die sofortige Freilassung des PKK-Gründers Abdullah Öcalan gefordert. Die Teilnehmer reisten aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland an. Bereits am frühen Morgen trafen die ersten Busse ein. Der Auftakt fand an der Deutzer Werft statt, dort endete die Veranstaltung auch mit einer Abschlusskundgebung nach einem Demonstrationszug durch die Stadt.

Am 15. Februar jährte sich Öcalans v...