Begonnen hatte meine Reise im Kopf. Die Erinnerung kam, als ich im Januar die XXIX. Rosa-Luxemburg-Konferenz besuchte und mir natürlich zwangsläufig Pirker einfiel. Werner Pirker, der ewige Grantler, mein österreichischer Kollege und Freund. Vor zehn Jahren, am 13. Januar 2014, war er verstorben, wenige Tage nach der Konferenz, und jetzt sah ich ihn wieder oben am Aufgang zum Saal im Tempodrom – wie damals in der Urania –, lässig angelehnt an eine Balustrade, vor si...