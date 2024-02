Einen guten Monat vor dem Erscheinen von »Springs Eternal« veröffentlichte William Doyle (Künstlername: East India Youth) die in vielerlei Hinsicht überraschende Vorabsingle »Now in Motion«. War Doyle bislang eher als ein Meister des Getragenen, Schwelgerischen, tendenziell Melancholischen aufgefallen, war die Single derart direkt poppender Pop, dass der Künstler im Blindtest von vielen – mich eingeschlossen – erstmal nicht erkannt wurde. So treibend und so catchy h...