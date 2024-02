Schubert, Greiff, Martinek

»Um dir unter den Rock zu gucken, muss man sich ja nicht mal bücken«, wirft der Hauspascha seiner Tochter im Minirock vor. »Du nicht, andere schon!«, antwortet Rita dem etwas zu kurz geratenen Vater. Eine der vielen Pointen, die auf die Größe des Schauspielers Heinz Schubert anspielten, der den kleinbürgerlich-reaktionären Familienvater Alfred Tetzlaff in der WDR-Comedyserie »Ein Herz und eine Seele« spielte, der der Figur des Archie Bunker in der TV-Serie »All in t...